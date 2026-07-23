DeNA藤浪晋太郎、古巣・阪神相手に5四死球1失点　ファンの心境「複雑」も...「何だかんだ愛されてる」

プロ野球DeNAの藤浪晋太郎投手（32）に対して、プロ野球ファンからインターネット上で様々な声が寄せられている。

4年ぶりに甲子園「凱旋」で力投

藤浪は22日に甲子園球場で行われた阪神戦に先発し、4回3分の2を投げ、5安打5奪三振5四死球1失点（自責1）だった。

古巣相手に先発した藤浪は、1点リードの3回、2死走者なしの場面で大山悠輔内野手（31）に死球を与えた。続く元山飛優内野手（27）をストレートの四球で歩かせた。

2死1、2塁のピンチの場面で、髙寺望夢内野手（23）に内野安打を許した。2死満塁で、伏見寅威捕手（36）にライト前に運ばれ1点を失った。この回は後続を抑えしのいだが、5回2死走者なしから、元山に四球を与えたところで降板した。

スポーツ紙によると、甲子園での登板は、阪神に在籍していた22年9月18日のヤクルト戦以来1403日ぶり。降板時には、阪神ファンから拍手が送られたという。

日本球界に復帰してから初めてとなる古巣相手のマウンド。SNSでは「何だかんだやっぱり藤浪は愛されてるよ」「阪神ファンからの盛大な拍手はきっと忘れないと思う」「みんな藤浪が好きそう」「晋太郎はいつまでもウチの子。おかえり」「藤浪晋太郎はここからよ」「俺は大好きだ これからも応援する」「よく投げました」「結局、晋太郎は愛されとるやん」「次回もチャンスあるといいなー」「結果的に大山に当ててしまったけど試合は壊さなかった」との声の他に、次のような意見も。