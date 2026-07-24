セブンで店舗関係者による転売問題発覚　ローソン、ファミマはどう防ぐ？...本部が明かした「販売ルール」

コンビニチェーン「セブン-イレブン」を運営するセブン‐イレブン・ジャパンは2026年7月23日、一部店舗で人気キャラクター商品等の店舗関係者による買い占めや転売といった行為が確認されていると明らかにした。チェーン全体のブランド毀損や店舗経営にも影響しかねない「重大な問題」との認識を示し、加盟店に販売ルールの遵守を要請したという。同じく大手コンビニチェーンであるローソンやファミリーマートにも対応を聞いた。

「店舗経営の継続にまで影響しかねない重大な問題」...加盟店に注意喚起

セブン‐イレブン・ジャパンによると、人気コンテンツのキャンペーンをはじめ特にニーズの高い各種 IP（知的財産）コンテンツ商材について、「現状、多くの店舗において適切な取扱いがなされている」としつつ、一部の店舗で「事前に販促物等で告知した日時前の販売、店舗関係者による買占めや転売、一部のお客様への優先販売等の不適切な事例」がSNSや利用客からの指摘で確認されているという。

同社では、販売ルールについて店舗への注意喚起を定期的に実施していることに加え、直近でも「販売ルールにおける加盟店向けの書面案内」や「店舗従業員の皆様に対しての注意喚起ポスターの配布」を行ったとした。

具体的には、次の事項を遵守するよう加盟店に求めているという。

「1、不正販売・転売の防止

・転売を助長しかねないロット・大量販売を行わない

・店舗関係者が優先的な購入を行わない」

「2、販売ルールの厳守

・事前に告知された販売開始日時を厳守し、それ以前の販売を行わない

・販売開始前の事前予約や取り置きは行わない

・本部から店舗に対してご案内した販売方法を必ず遵守する」

「3、景品・販促物の管理

・私的使用／持ち帰り／第三者への譲渡は禁止

・店舗として管理体制を明確化し、適正に保管・管理する」

店舗関係者による買い占め・転売などの不適切行為が確認されたことについて、セブン‐イレブン・ジャパンは次のようにコメントした。

「一部店舗の不適切な行為が、お客様からの信頼低下、チェーン全体のブランド毀損、版権元・メーカー各社様からの信用低下等につながり、商品の企画やセブン‐イレブン店舗における取扱いの継続、セブン-イレブン店舗の経営の継続にまで影響しかねない重大な問題と捉えており、加盟店一店一店のご協力が不可欠であると考えております。今後も、より多くのお客様に公平に商品をお買い求めいただけるよう、店舗への注意喚起を引き続き徹底してまいります」