原田葵アナ「年収2000万円がいちばん幸せ」に批判も　高額年収トークが笑って済まされない平均額との格差

フジテレビの原田葵アナが「結婚相手は年収2000万円がいちばん幸せ」などと発言し、ネット上で賛否を呼んでいる。

女性有名人が「結婚相手に望む年収」を語って炎上する騒動は、このところ繰り返し起きている。なぜこの手の発言は、世間の反発を招きやすいのだろうか。

年収1億円「そんなにいらないです」の後で

2026年7月16日、原田アナはフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』に出演。パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実さんや体操の世界選手権金メダリスト・杉原愛子さんをゲストに迎え、理想の結婚相手の条件を語り合うトークの最中、MCの神田愛花さんから「葵ちゃんは年収1億円以上がいいでしょ？」と尋ねられた。

原田アナは「いらない、そんなにいらないです」と慌てて否定したが、続けて、

「最近、女子会でよく言うのは『年収2000万円がいちばん幸せ』っていう話を......」

と語った。すかさずハライチの澤部佑さんが、

「2000万円って相当だよ、そりゃ幸せだわ！」

とツッコミを入れると、原田アナは、

「それを超えると、派手に（お金を）使われるかもしれないから、怖いんじゃないかっていう話を友達と......」

と釈明。しかし岩井勇気さんから「年収2000万は相手として余裕なんだ」と追撃され、タジタジとなっていた。

この発言に対し、ネット上では「2000万くらいがちょうどいいなんて金銭感覚がやばい」「庶民の感覚とズレすぎ」などと批判が相次いだ。その一方、「女子アナなら、案外現実的なのでは」と理解を示す意見も見られ、賛否が巻き起こった。