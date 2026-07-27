「津久井やまゆり園」事件から10年　乙武洋匡さんがつづった思い「俺、生まれてなかったかもしれない」

作家の乙武洋匡さんが2026年7月26日、神奈川県相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人が殺傷された事件から10年の節目を迎えての思いをXにつづった。

「あなたは、生きる価値がある人間ですか？」

乙武さんは「10年という月日が経っても、この事件の背景にあるさまざまな社会の課題や人々の感情をうまく消化することができていません。正直に言えば、一生をかけても消化できる気がしていません」と本音を吐露した。

「『障害者は生きる価値がない』植松聖は、そう考えていました。そんな植松聖に、生きる価値はあるのか」

疑問をつづった乙武さんは、「そもそも『この人には生きる価値がある』『この人には生きる価値がない』などと、誰に決める権利があるのでしょうか」と問いかけた。

「そう問われれば、誰もが『そんな権利など誰にもない』『すべての人には生きる価値がある』と答えるでしょう」とした上で、「でも、それは本心でしょうか」と疑問も。

「『これ以上、障害者が生まれてこないようにする必要がある』社会のために良かれと思ってのこととは言え、最近ではSNS上で何の臆面もなくこうした発言をする方が増えてきました」と昨今の社会の変化に触れた。

「どうやら、私たちには『この人は生きる価値がある』『この人は生きる価値がない』と決める権限を持っているようです」とし、「あなたは、生きる価値がある人間ですか？」と問いかけた。