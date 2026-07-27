HKT48、15周年で名実ともに「博多」のアイドルに　ドーム横の2代目劇場に幕、移転先はキャナル至近

福岡市を拠点に活動するHKT48が2026年7月26日、本拠地のHKT48劇場（中央区）での最終公演を迎えた。HKT48にとって専用劇場は2代目で、26年秋には3代目劇場への移転が決まっている。

初代、2代目は、厳密には「福岡」のエリアにある中央区だったのに対して、3代目は「博多」エリアの博多区。発足15周年を機に、名実ともに「博多」のグループとして活動を活発化させる。

1000回以上公演、20万人超のファン

初代劇場はグループが発足した11年11月、福岡ソフトバンクホークスの本拠地、福岡ヤフージャパンドーム（現・みずほペイペイドーム福岡、中央区）に隣接していた商業施設「ホークスタウンモール」に開設されたが、同施設の再開発で16年3月に閉鎖。16年4月から西鉄ホール（中央区）など市内3か所の貸しホールを拠点に活動してきた。

2代目劇場は20年11月、ドーム隣の商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」（ボス イーゾ フクオカ）に開業。コロナ禍で無観客の公演を余儀なくされた時期もあったが、運営会社によると、1000回以上の公演が行われ、20万人超のファンが訪れた。

E・ZOを運営するホークスは、2代目劇場営業終了の理由を「施設区画の賃貸借契約が期間満了を迎える」ためだと発表している。

3代目劇場がオープンするのは、キャナルシティ博多（博多区）至近の商業施設「010（ゼロイチゼロ）ビルディング」（同）。HKT48が本拠地にあたる専用劇場を中央区以外に移すのは初めて。

江戸時代に初代福岡藩主・黒田長政が福岡城を築いた際、城がある那珂川以西のエリアを「福岡」と命名。福岡は政治の街として機能する一方で、那珂川以東は商人の街「博多」として発展してきた。

この名残で、那珂川以西（中央区など）が「福岡」、以東（博多区など）が「博多」だと考えられてきた。