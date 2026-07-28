「マジかよ」「ただただ衝撃」「絶句」...作家・東野圭吾さん死去に惜しむ声

『容疑者Xの献身』『白夜行』など、数々のベストセラーを生み出した作家の東野圭吾さんが大腸がんのために2026年7月23日未明に死去した。68歳だった。

国内累計発行部数は1億7万7380部を突破

出版社7社の担当が運営する東野さんの公式Xアカウントは27日、「皆様へ 作家・東野圭吾さんが、7月23日未明、逝去されました。ここに、謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と報告した。

東野さんは大学を卒業後、日本電装株式会社（現デンソー）のエンジニアとして勤務。85年に『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞しデビューすると、99年には『秘密』で日本推理作家協会賞を受賞した。

06年には『容疑者Xの献身』で直木賞および本格ミステリ大賞を受賞。以降、『探偵ガリレオ』シリーズや『流星の絆』など、多くのヒット作を生み出した。映画やドラマ、舞台など、多くの作品が映像化され、幅広い世代に愛された。

23年4月には、国内累計発行部数が1億7万7380部を突破。国内外を合わせた推定累計発行部数は約1億6800万部を超えた。

東野さんの公式アカウントによると、「26年8月5日刊行予定の最新刊『永遠の記憶』を含めて106冊（共著をのぞく）を数えます」という。

突然の訃報に、SNSでは「人生で一番好きな作家だった」「東野さんの作品で読書の楽しみを知りました」など、悲しみの声が相次いだ。