メルカリ、梨盗難被害の農家に「心よりお見舞い」　「盗品出品」疑い出品者への攻撃相次ぐ中「いずれも本来守られるべき」

梨の大量盗難被害の報道をめぐり、盗品がフリマサービス「メルカリ」に出品されているのではないかとの声が拡大している。メルカリは2026年7月24日に公式Xで、現時点で関連出品について確認した範囲では盗品等不正な出品は確認されなかったとした。

しかし声明発表後も、疑いの声は止まない状況だ。メルカリはJ-CASTニュースの取材に、「盗難の被害に遭われた農家の方も、謂れのない攻撃を受けている出品者の方も、いずれも本来守られるべき」としたうえで、根拠のない情報をもとにした出品者への誹謗中傷を控えるよう呼びかけた。

「誹謗中傷はお控えください」...呼びかけもSNSで疑問の声

福岡県内の梨農家が2年連続盗難被害に遭い、今年は約5000個の梨が盗まれたとTVQ九州放送が報じ、これがSNS上で大きな注目を集めた。モデルのダレノガレ明美さんが支援し寄付を呼びかけたことも話題となった。

一方で、メルカリ等に出品された梨が盗品ではないかと疑う声も広がった。出品者に対して盗品販売を疑う投稿や批判的な書き込みも見られた。

メルカリ公式Xは24日、盗難報道を受けて関連する出品状況の確認や出品者への連絡などを行っているとしたうえで、「盗品など不正な経路で入手した商品の出品は禁止しており、現時点で確認した範囲では、そのような出品は確認されていません」と報告した。

続けて、「根拠のない情報をもとに特定の出品者を攻撃するような誹謗中傷はお控えください。メルカリ内における誹謗中傷等の行為に対しては、利用規約に基づき、順次対応を行います」と呼びかけた。

しかし、この投稿後も盗品がメルカリに出品されているのではと疑う声は続く。また、メルカリの確認方法をめぐる疑問も寄せられた。