阪大卒YouTuber、結婚を発表　相手は小学校の同級生...ロマンチックにプロポーズ「『Will you marry me？』って」

大阪大学の卒業生からなるYouTuber「積分サークル」が、2026年7月23日にYouTubeを更新し、メンバーのゆうゆうさんが結婚したことを発表した。

「話合うし、居心地よかったね、一緒に過ごしてて」

メンバーにはドッキリで結婚を伝えたゆうゆうさん。メンバーはゆうゆうさんに恋人がいたことも知らなかったようで、「1年ぐらい」交際していたことを明かされ、驚いていた。

結婚したのは「（今年）5月のゴールデンウィークぐらい」。プロポーズはレストランで、「花束は持って行ったよ」「手紙読んで」したという。さらに、アドベントカレンダーで「質問というか、クイズが書いてあってん。それを順番に開けていって、最後に『Will you marry me？』って、開けたら書いてあるっていう」こともしたそうだ。これに、メンバーは「すごいロマンチック」「素敵」と反応していた。

相手は小学校の同級生で、今まで恋愛関係になったことはなかったが、久々の再会から発展したという。

結婚の決め手は「付き合ってる意味がわからんくなって」。「結婚して一緒に暮らしていくのが想像できすぎて、なんで今付き合ってんねやろ？ もう結婚しよかな」と思ったと語った。

相手とは「話合うし、居心地よかったね、一緒に過ごしてて」という。「ハリー・ポッター」が好きという共通点もあり、新婚旅行はイギリスに行く予定と明かした。まだ一緒には住んでいないが、「今家探してる」「今年中には多分引っ越す」とも話していた。

コメント欄には「ゆうゆうさんおめでとうございます！！ 末永くお幸せに」「『結婚を想像できすぎて今付き合ってる意味を見失う』って相当一緒にいて心地いい方なんだろうな...おめでとうございます！」「おめでとうございます 和気あいあいな報告になんかほっこりしました」「素晴らしい旦那様になりそう お幸せに」などと書き込まれている。