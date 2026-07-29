道路向こうまで破片が飛んで...「施設に戻る人いた」と心配の声　イオンモール熊本で爆発事故、その惨状とは

震度7の大地震が起きた熊本県内で、その約1時間20分後に、嘉島町内の大型商業施設「イオンモール熊本」で爆発が起き、X上などで目撃情報が続々寄せられている。

施設では、地震後にスタッフが客を避難誘導していたというが、スタッフなどの一部が施設内に戻っていたという。死傷者が多数出ている模様で、その安否について心配する声が出ている。

煙が充満する中で、腰をかがめて歩く女性2人も

避難後に施設横の駐車場で車の中にいたというある客は2026年7月28日、突然爆発音が聞こえ、施設から煙が出てきたと、その様子を撮った動画をX上で投稿して報告した。

地震後は、少し落ち着いてから、施設内に戻って行く人が何人かいたという。自らは、周辺道路の渋滞が収まってから脱出したものの、戻った人たちの安否が心配だと漏らしていた。

報道によると、この爆発で2階部分が崩落し、壁がなくなって骨組みがむき出しになっていた。一部のスタッフらが施設に閉じ込められ、倒壊の危険があるため、救出が難航しているという。一時は、20～30人の安否が不明だと報じられた。29日夕時点では、20代の女性らテナント従業員3人が死亡し、1人が心肺停止とされ、3人の安否が不明だという。また、重軽傷者が少なくとも4人出ている。

施設の近くを走っていた車のドライブレコーダーには、爆発の凄まじさが記録されていた。右手で白い煙が立ち上ると、様々な破片が空を飛び、一部は、道路向こうまで達していた。

爆発直後に避難する客が撮った動画を見ると、敷地内に煙が充満する中で、腰をかがめて歩く女性2人の姿などがあった。「来た、来た」と声を上げる人もいた。

爆発の原因は、まだ分かっていないが、施設内のLPガスが漏れた可能性も報じられている。

地震発生時は、嘉島町内では、震度5弱以上の揺れがあったと考えられている。施設内は、商品などが床に散らばり、客らが逃げ回っていたようだ。