【ドジャース】キム・ヘソン、トレードなさそう？　ポストシーズンは見守るだけ...「どうにもならない状況」韓国メディア悲痛

韓国メディア「マイデイリー」（ウェブ版）が2026年7月29日、ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の現状を「悲劇」と報じた。

「現実的にキムが8月に大リーグに昇格する可能性はない」

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。4月6日に大リーグに昇格するも、5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格。今季の大リーグ成績は、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651だ。

現在、チームは負傷者リストに入っていた選手が続々と戦線復帰し、戦力が充実している。キムのライバルとなるトミー・エドマン選手（31）が6月中旬に復帰し、「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）は29日に戦線復帰した。

米メディアはシーズン序盤、ユーティリティプレイヤーで年俸の安いキムのトレード説を報じてきたが、トレード期限が日本時間の8月4日午前7時に迫る中、キムのトレードの話題は、ほとんど報じられていない。

このような状況を踏まえ、「マイデイリー」は「キム・ヘソンの悲劇、トレードも成立せず、ポストシーズンも観客として見守るだけか...キケも復帰でドジャースは事実上フルメンバー」とのタイトルで記事化した。

記事では「現実的に、キム・ヘソンは既存の野手が怪我をしない限り、8月に大リーグに昇格する可能性はない。9月に拡大ロースターが適用されれば一時的に復帰できるかもしれないが、試合に出場する可能性は高くないだろう。ポストシーズンは、それなりに自分の居場所を築いていた昨年でさえ、ワールドシリーズ優勝まで、代走、代打でそれぞれ1度出場しただけだった」とした。