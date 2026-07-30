「被災地へ赴きボランティア活動は控えて」熊本地震で東京農大が学生に呼びかけ　早稲田大も...その理由

東京農業大学が2026年7月29日、学生に向け「熊本地震に伴うボランティア活動について」とのお知らせを公開した。

発災翌日という早い段階で、ボランティア活動に関する方針を示したことがネットの注目を集めている。

「現地には依然として多くの危険があり、二次被害も懸念」

28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

こうした中、東京農業大学公式Xアカウントは29日、江口文陽学長の署名を添え、学生に向けたボランティア活動に関する声明を公開した。

「本学では、『少しでも力になりたい』と現地でのボランティア活動を希望する学生の皆さんの思いを、大変心強く、ありがたく受け止めています」とした上で、現時点でのボランティア活動についてはリスクがあると説明した。

「現在、被災地では、消防・警察・自衛隊などによる人命救助活動が最優先で行われています。また、道路・交通網の混乱や相次ぐ余震、厳しい暑さによる熱中症など、現地には依然として多くの危険があり、二次被害も懸念されています。さらに、一般車両の流入が救助活動や緊急車両の通行を妨げる可能性もあります」