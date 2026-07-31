「刑務所も避難所になるんだ」「防犯面はかなり安心」　法務省矯正局の開設報告に反響広がる【熊本地震】

法務省矯正局の公式Xアカウント（@MOJ_KYOUSEI）が2026年7月30日、令和8年熊本地震を受け、熊本刑務所（熊本市）に避難所を開設していると明らかにした。この投稿がSNS上で反響を呼んでいる。

和室の中に避難用テントを組み立てる

28日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生。県の災害対策本部は31日、災害との関連を調査しているものも含め、死者が35人になったと公表した。

法務省矯正局は30日にXを更新し、熊本刑務所に避難所を開設していると報告。法務省の公式サイトによると、熊本刑務所は長期受刑者を収容対象にしており、剣道防具や本革トート、木工製品などの製作を行っている。

投稿では、開設した避難所の様子を写真で紹介している。一部施設の入口に「避難所」だと案内する紙が貼られている様子や、和室の中に避難用テントを組み立てている様子を写していた。

法務省矯正局の投稿に対し、SNS上では、「防犯面はかなり安心」「刑務所も避難所になるんだ」「安心出来そう」「刑務所に避難ができるなんて知らなかった」「体育館に避難するより良さそう」などの声が寄せられている。

熊本刑務所は、16年4月の熊本地震でも避難所として開放されている。また22年9月に日本列島を横断した令和4年台風第14号の際にも、同刑務所と徳島刑務所、広島刑務所に避難所を開設したと、法務省矯正局がXで明らかにしている。