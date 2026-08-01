稲村亜美、元ソフト日本代表美女とプロ野球オールスター観戦2ショット　「ピカチュウも可愛かった～」

タレントの稲村亜美さん（30）が2026年7月29日までに自身のインスタグラムを更新。元ソフトボール日本代表の長﨑望未さん（33）との2ショットを披露した。

「大盛り上がりでした」

稲村さんは「マイナビオールスターゲーム2026 第一戦を観戦してきました」とプロ野球オールスターゲームを観戦してきたことを報告した。

球場では「終始お祭りでペナントレースとは違う雰囲気で大盛り上がりでした」、「球団マスコットたちはもちろんですが、ピカチュウも可愛かった～」と語り、「プロ野球後半戦もますます楽しみです！！！！」とつづっていた。

最後は「そして、また悲しいニュースが飛び込んできました」と熊本の地震に触れて、「身の安全を第一に、熊本地震の影響がこれ以上広がらないことを心から祈っています」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、稲村さんは白いキャミソールを着用。長﨑さんはTシャツにデニムをあわせ、黒のキャップをかぶっていた。カメラに笑顔を向けて2ショットを披露していた。

この投稿には、「かわいすぎます」「美人」「楽しめたようだね」「羨ましー！」「コンビ、最強」といったコメントが寄せられていた。