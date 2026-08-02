「競馬エイト」用紙は、被災の八代工場で製造された「特注品」だった　「他に例をみない最高の紙」【熊本地震】

産経新聞社・サンケイスポーツが発行する中央競馬の専門紙「競馬エイト」の公式Xアカウントが2026年8月1日、令和8年熊本地震で被災した日本製紙八代工場が、同紙の専用紙の抄造（しょうぞう、パルプなどの繊維から紙を製造すること）を担当していたことを明かした。

「日本製紙八代工場では、『競馬エイト』の専用紙を抄造していただいています」

28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

日本製紙八代工場では、煙突が折れて崩落し、従業員9人が亡くなった。現在は工場の操業を停止している。

競馬エイトは1日夜、「7月28日に発生した『令和8年熊本地震』により、亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆さまに衷心よりお悔やみ申し上げます。また被災された皆さまとご関係の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とした上で、同紙と日本製紙八代工場との関わりを明かした。

「甚大な被害が伝えられている日本製紙八代工場では、『競馬エイト』の専用紙を抄造（しょうぞう）していただいています。いま、読者の皆さまが手にしてくださっているこの紙は、競馬エイトのためだけに抄造してくださっている、特注品です」