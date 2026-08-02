JR東のコード決済サービス「teppay」、今秋ローンチで期待感　どんな機能が？できること、できないことは

2026年秋、キャッシュレス決済業界で大きく注目されていることがある。JR東日本の「teppay」のローンチだ。

コード決済サービスの分野にJR東日本が新規参入する。teppayにはどのような機能があるのか。とくに、モバイルSuicaとどう連携するのか、両サービスで共通のウォレットは用意されるのかが気になるポイントだ。

teppayの目玉に「送金機能」

teppayは、モバイルSuicaのアプリ中に一機能として実装される予定のキャッシュレス決済サービスである。

モバイルSuicaユーザーが新しくアプリをダウンロードする必要はなく、また同様の機能がモバイルPASMOにも2027年春に実装される予定だ。モバイルSuicaとモバイルPASMOはそれぞれ別のアプリだが、teppayが実装されることで両アプリ間の送金が可能になるのが便利なポイントだろう。

また、モバイルSuicaの弱点として以前から指摘されていた「チャージ上限額2万円」が、teppayの実装により克服されると見られている。上限額は家電量販店などでの高額の買い物だけでなく、新幹線のチケット購入などで上限がネックになるという不便ももたらしていた。そうした課題の解決も、teppayが補ってくれるだろう。

その上で、teppay残高からモバイルSuica残高へチャージする機能も提供される。これにより、たとえば友人に送金してもらったteppay残高を即座にモバイルSuica残高に充当するという使い方も可能になる。