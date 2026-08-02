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HKT48、15周年の夏をTIFで熱演　13年前も出演の秋吉優花「小学生だった私が一番先輩に」

2026.08.02 17:25
工藤 博司

   福岡市を拠点に活動するHKT48が2026年8月1日、東京・お台場で開催されているアイドルフェス、TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）に出演した。11年11月に初代専用劇場で活動を始めたHKT48は、この1年を「15周年イヤー」と位置付けて活動中。デビュー当時の楽曲や最新シングル曲「半袖天使」（25年）など、15年の歴史を反映した全9曲を約30分にわたって届け、灼熱の会場を盛り上げた。

  • TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）でパフォーマンスするHKT48。ラストの「キスは待つしかないのでしょうか？」で、はにかむ石橋颯さん（前列）。2013年にも出演した秋吉優花さんは右から5番目
    TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）でパフォーマンスするHKT48。ラストの「キスは待つしかないのでしょうか？」で、はにかむ石橋颯さん（前列）。2013年にも出演した秋吉優花さんは右から5番目
  • 2期生の秋吉優花さん。2013年にも出演していた
    2期生の秋吉優花さん。2013年にも出演していた
  • 見事なジャンプを決めた渋井美奈さん
    見事なジャンプを決めた渋井美奈さん
  • 「ビーサンはなぜなくなるのか？」。センターは竹本くるみさん
    「ビーサンはなぜなくなるのか？」。センターは竹本くるみさん
  • 「こんな時代に…」。センターポジションは梁瀬鈴雅さん
    「こんな時代に…」。センターポジションは梁瀬鈴雅さん
  • 「最高かよ！」と声を張り上げる豊永阿紀さん
    「最高かよ！」と声を張り上げる豊永阿紀さん
  • 「半袖天使」。センターは江口心々華さん
    「半袖天使」。センターは江口心々華さん
  • 7期生の龍頭綺音（りゅうとう・あやね）さん
    7期生の龍頭綺音（りゅうとう・あやね）さん
  • 「早送りカレンダー」。中央で笑顔を見せているのは市村愛里さん
    「早送りカレンダー」。中央で笑顔を見せているのは市村愛里さん
  • 灼熱のお台場で、16人でパフォーマンスに臨んだ
    灼熱のお台場で、16人でパフォーマンスに臨んだ
  • TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）でパフォーマンスするHKT48。ラストの「キスは待つしかないのでしょうか？」で、はにかむ石橋颯さん（前列）。2013年にも出演した秋吉優花さんは右から5番目
  • 2期生の秋吉優花さん。2013年にも出演していた
  • 見事なジャンプを決めた渋井美奈さん
  • 「ビーサンはなぜなくなるのか？」。センターは竹本くるみさん
  • 「こんな時代に…」。センターポジションは梁瀬鈴雅さん
  • 「最高かよ！」と声を張り上げる豊永阿紀さん
  • 「半袖天使」。センターは江口心々華さん
  • 7期生の龍頭綺音（りゅうとう・あやね）さん
  • 「早送りカレンダー」。中央で笑顔を見せているのは市村愛里さん
  • 灼熱のお台場で、16人でパフォーマンスに臨んだ

2013年は「指原莉乃さんをはじめ、いっぱい先輩たちが」

   HKT48は13年にTIFに初出演し、26年で12回目。今回のステージは、グループの代表曲のひとつ「12秒」（15年）でスタート。続くデビューシングル「スキ！スキ！スキップ！」（13年）では、メンバーが笑顔でステージいっぱいに広がってラインダンスを披露し、観客の熱気を引き上げた。

   MCでは、「チームH」キャプテンの豊永阿紀さん（26）が「HKT48は今年で15周年。その長い歴史の中でも、たくさんのステージで、思い出をTIFで作ってきました」と切り出し、初回の13年に出演していた秋吉優花さん（25）に話を振った。

   秋吉さんは「『当時会場に来たよ！』という方いますか？」と客席に呼びかけると、多くのファンが手を挙げ、「古参」の層の厚さに歓声が上がった。

   続けて、「その時は指原莉乃さんをはじめ、いっぱい先輩たちがいる中で、私は小学生で参加していたんですけど、今年は全員メンバーも変わって、私が一番先輩になりました」と15年の歩みを振り返った。さらに、「当時は夏休みの宿題に追われる毎日だったんですけど、今日はこのTIFの皆さんと一緒に熱い思い出を作るという人生の勉強を、人生の宿題を終わらせに来ました！」と意気込んだ。

現役メンバー最多出演は豊永阿紀さん
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