てんちむ、第2子妊娠を報告　「冷めたから別居」報道に反論、理由は「妊娠がメイン」

YouTuberのてんちむさんが2026年8月2日に動画を通じ第2子を妊娠していることを報告した。







「そういう書き方をされるのは本当に悲しい」

てんちむさんは24年に未婚の状態で第1子の誕生を公表。その後26年1月に元青汁王子こと実業家の三崎優太さんと結婚したことを発表した。

動画冒頭、妊娠糖尿病の検査を受けたところ引っ掛かってしまったことを明かしつつ、「ということで、第2子妊娠してます」「今、青汁ベビーを妊娠してます」と報告した。

もともとは出産後に報告予定だったものの、7月28日に公開した動画の中で、現在三崎さんと別居婚をしていることを公表したところ、「ネットニュースで『冷めたから別居』みたいな。そういう印象操作を感じるような書き方をされまして」と明かし、別居婚の主な理由は「私の妊娠がメイン」と強調した。

てんちむさんによると、第一子出産時にホルモンバランスの変化で周囲にイライラしやすくなってしまったとのこと。それを踏まえ、「もし自分のホルモンバランスで嫌な思いをさせてしまったら、私がすごい自己嫌悪に落ちるし」と別居を選んだ理由を説明した。

また、現在、三崎さんは忙しい中、てんちむさんを毎週、多い時で週に3回ほどグランピングに連れて行ってくれているとのこと。「こんなに配慮してもらって良くしてもらっているのに、そういう書き方をされるのは本当に悲しい」と訴えた。