ラーメン系YouTuber・SUSURU、生配信で登録者200万人達成　熊本県に200万円の義援金「微弱な力添えかもしれないですけど」

ラーメン系YouTuberのSUSURUさんが2026年8月2日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。配信内で目標としていたチャンネル登録者200万人を達成したことに伴い、令和8年熊本地震の被災支援として義援金200万円を寄付した。

生配信中にスマホから200万円を寄付

今回の生配信は、目前に迫ったチャンネル登録者数200万人を突破するまで、ラーメンを食べ続けながら雑談するという内容。開始約50分で目標を達成するとSUSURUさんは「ありがとうございます！」と視聴者に感謝し、「うれしいわ、マジで！」と歓喜した。

その後、喜びに浸りつつ視聴者からのコメントを読み上げる中で突然「そう。あれなんですよ。200万人いったので、寄付しようと思って200万円。熊本に」と令和8年熊本地震の被災者に寄付をすると切り出し、「やらない善よりやる偽善だから」「熊本、つい最近行ったばかりでああいう震災になっちゃったので。で、ちょうど200万人っていう節目なので。微弱な力添えかもしれないですけど」と説明した。

SUSURUさんはその場でスタッフと共に適切な義援金の受付団体を調べた上で、「200万円を他の人に寄付するって初めてなんだけど。めっちゃドキドキする！」と言いながら、スマホから200万円を寄付した。そして口座残高をチェックして「うわっ、200万円だ！」と確かに200万円が減っていることを確認していた。

なお、SUSURUさんは配信と同日にXにて、令和8年熊本地震に係る義援金の受付に関する情報が記載された熊本県の公式HPのリンクを添付し、「少しでもお力添えできれば。また熊本にラーメン食べに行くぞ！」というメッセージを添えた上で、寄付受付完了画面のスクリーンショットを公開していた。