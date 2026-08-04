はじめしゃちょー、20代妻と「4時間くらいとんでもないバチ喧嘩」していた　「内容重いので辛いです」

人気YouTuberのはじめしゃちょーさん（33）が、2026年8月3日にXを更新。妻と喧嘩したことを明かした。

「仲直りしたので一緒に星眺める事にします...」

はじめさんは、25年8月30日に一般女性との結婚を発表。9月に公開した動画で、妻が20代前半であることなどが明かされた。26年1月1日、第1子の誕生を報告した。

Xでは、8月3日の午前1時過ぎに「妻と4時間くらいとんでもないバチ喧嘩して今終わった... 対戦ありがとうございました おやすみなさい」と投稿していた。

Xユーザーから「4時間も戦えるのがすごい。。。、仲良っ！」とのコメントが寄せられると、はじめさんは「いや内容重いので辛いですよ！」と返信。また、「結婚して初めてですか？」との質問には「けっこうしますよ！！！」と答えた。

同日10時には、フリーアナウンサーの田口尚平さん（34）からの「皿を洗って星を眺めるのです......」とのコメントに「仲直りしたので一緒に星眺める事にします...」と返していた。