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はじめしゃちょー、20代妻と「4時間くらいとんでもないバチ喧嘩」していた　「内容重いので辛いです」

2026.08.04 17:23
エンタメ班

   人気YouTuberのはじめしゃちょーさん（33）が、2026年8月3日にXを更新。妻と喧嘩したことを明かした。

  • はじめしゃちょーさん（25年9月撮影）
    はじめしゃちょーさん（25年9月撮影）
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
    はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
    はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
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  • はじめしゃちょーさん（25年9月撮影）
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より

「仲直りしたので一緒に星眺める事にします...」

   はじめさんは、25年8月30日に一般女性との結婚を発表。9月に公開した動画で、妻が20代前半であることなどが明かされた。26年1月1日、第1子の誕生を報告した。

   Xでは、8月3日の午前1時過ぎに「妻と4時間くらいとんでもないバチ喧嘩して今終わった... 対戦ありがとうございました おやすみなさい」と投稿していた。

   Xユーザーから「4時間も戦えるのがすごい。。。、仲良っ！」とのコメントが寄せられると、はじめさんは「いや内容重いので辛いですよ！」と返信。また、「結婚して初めてですか？」との質問には「けっこうしますよ！！！」と答えた。

   同日10時には、フリーアナウンサーの田口尚平さん（34）からの「皿を洗って星を眺めるのです......」とのコメントに「仲直りしたので一緒に星眺める事にします...」と返していた。

YouTuber
はじめしゃちょー
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