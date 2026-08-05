三山凌輝、主演ミュージカル大千秋楽に感謝　「最後まで無事に走り抜けれた」

俳優の三山凌輝さんが2026年8月4日にXで、主演ミュージカル「愛の不時着」が大千秋楽を迎えたことを報告した。

舞台上で円陣組んだ写真を投稿

ミュージカル「愛の不時着」は東京公演が7月12日にスタートし、2日に大阪公演が終了した。

東京公演中の22日には「文春オンライン」が三山さんと共演者の花乃まりあさんがホテルで密会していたという疑惑を報道。この報道に対し、ふたりは事実を認めて謝罪した。

一方、4日に三山さんはXで「改めまして、 ミュージカル 愛の不時着大千秋楽まで誠にありがとうございました」と感謝。キャストが舞台上で円陣を組んでいる写真を投稿した。

舞台について三山さんは、「最後まで無事に走り抜けれた事、リジョンヒョクと最後の1秒まで向き合い続ける事が出来たことを心から感謝致します」と振り返った。

また、「劇場へ足を運んで下さった皆様 応援してくれた皆様、キャスト、スタッフの皆さん本当にありがとうございました」と感謝をつづっていた。