「韓国の至宝」キム・ハソン、年俸31億円で打率.068「残留は納得しがたい」米酷評...「出場機会は限定」韓国メディアも落胆

韓国の公共放送、KBSは2026年8月5日にウェブサイトで、大リーグのアトランタ・ブレーブスの「韓国の至宝」キム・ハソン内野手（30）の特集記事を組み、キムに対する米メディアの評価に落胆した。

「キムがショートのレギュラーの座を取り戻すのは容易ではない」

キムは昨オフ、ブレーブスからフリーエージェント（FA）となり、1年2000万ドル（約31億円）でブレーブスと再契約を結んだが、オフ期間の1月に右手中指の腱を断裂した。手術、リハビリで大きく出遅れ、開幕に間に合わず5月13日にようやく大リーグに復帰した。

主力として期待がかかる中、復帰後は27試合に出場し、打率.068、3打点、本塁打ゼロ。出塁率と長打率を合わせたOPSは.239と、極端に低い数字だった。米メディアによると、1月に負傷した右手中指の炎症のため、7月5日に負傷者リストに入った。

マイナーリーグでの調整を経て、4日に大リーグに復帰したキム。チームはナ・リーグ東地区で首位に立っており、米メディアの見立てによると、キムはレギュラーではなく控えとして起用される見込みだという。

31億円の高額年俸ながらここまで全く結果を残せていない。復帰を報じる現地メディアの風当たりは強く、酷評するメディアも。

「The Athletic」（ウェブ版）は、「負傷者リストから復帰したキム・ハソンが、ショートのレギュラーの座を取り戻すのは容易ではないだろう」との見解を示した。

「スポーティングニュース」（ウェブ版）は、キムがトレードで放出されなかったことを疑問視した。記事では「キム・ハソンをトレードで放出した場合、負担しなければならない契約規模を考慮すれば、財政的には理解できる決定だが、プレー内容から見れば納得しがたい」と酷評した。