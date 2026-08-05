【ドジャース】スクーバル、移籍後初登板で大ブーイング...エース級投球も球団批判止まず「野球を台無しに」米メディア

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに移籍したタリック・スクーバル投手（29）が、2026年8月5日に敵地リグリー・フィールドで行われたシカゴ・カブス戦に先発し、6回を投げ4安打6奪三振2失点（自責2）で黒星を喫した。

「スクーバルは期待通りの活躍を見せた」

スクーバルは、3日にデトロイト・タイガースから3対1の交換トレードで移籍し、この日は移籍後初登板となった。

試合は、2回にドジャースがカイル・タッカー外野手（29）のソロ本塁打で先制。1点の援護を受けたスクーバルは3回、先頭ダンスビー・スワンソン外野手（32）にソロ本塁打を許し同点に追いつかれた。

同点の6回には、2死1、3塁のピンチで、セカンド内野安打で1点を失い逆転された。スクーバルは6回を投げ切り、打者24人に対して85球を投じた。結果的に黒星がついたものの、4安打の好投で「最強左腕」の存在を示した。

米国が注目したスクーバルの移籍初登板。米メディアによると、スクーバルが球場に姿を見せると、カブスファンから大ブーイングが起こったという。

地元メディアは、スクーバルの初登板をどのように受け止めたのか。

ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は、「スクーバルは、エース級の投球を披露し、期待通りの活躍を見せた」と高く評価する一方で、「繰り返される『ドジャースが野球を台無しにしている』という議論を止めることはできなかった」と指摘した。補強により戦力を増すドジャースには「野球を台無しにしている」という批判がつきまとう。スクーバルの登板でも、それが繰り返された。