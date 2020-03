Cocomiは母・工藤静香似？　「父似」Koki,が2ショットをインスタに

モデルのKoki,さんが2020年3月19日、自身のインスタグラムで、この日デビューが発表された姉のCocomiさんとの2ショット写真を公開した。Koki,さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女、Cocomiさんが長女。

2人で愛犬を抱きしめ頬を寄せ合う

写真は、Koki,さんとCocomiさんが頬を寄せ合い、愛犬・ヒカルちゃんを抱きしめているもの。

Koki,さんは、「The best sister,best friend and my other half(最高の姉、最高の友達、そして私のもう半分)love you sis(愛する姉)」とメッセージを添えている。Cocomiさんはこの日、ディオールのビューティー、ファッション、ジュエリー&タイムピーシズのジャパンアンバサダーに就任したことが発表された。また、それに合わせて3月28日発売の「VOGUE JAPAN」(2020年5月号)の表紙にも起用されている。

「お父さん似」とされるKoki,さんに対して、垂れ目のCocomiさんはお母さん似の印象。この写真がアップされてから2時間たった現在、12万を超える「いいね!」がされている。