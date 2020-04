人気ロックユニット「B'z」は全映像作品を公式ユーチューブチャンネルで2020年4月13日に公開した。

映像作品のフル公開は初めて

「B'z LIVE-GYM -At Your Home-」と題し、5月31日までの期間限定としている。対象は「FILM RISKY」(1990年発売)から「B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」(2020年発売)まで、歴代ライブを中心にVHS・DVD・ブルーレイで映像化された全23作品。映像作品のフル公開はB'zとして初めてという。

他にも、アイドルグループ・嵐や歌手・倖田來未さんが11日にユーチューブで過去のライブ映像を公開している。