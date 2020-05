世界最大のeスポーツイベント「EVO」もオンライン開催　新たな取り組みで業界発展に

新型コロナウイルスの影響で中止となった世界最大のeスポーツイベント「EVO 2020」の代替イベント「EVO ONLINE」の大会概要が発表された。

1995年から開催されている「EVO」の歴史の中で、完全なオンライン大会は今回が初めてとなる。

メイントーナメントは7タイトルに

イベント期間は2020年7月4~5日、11~12日、18~19日、25~26日、7月31日~8月2日の約一か月。各週末に5回に分けて開催される形となる。

注目の大会タイトルだが、「EVO2020」で開催予定となっていたメイントーナメント9タイトルの内、「大乱闘 スマッシュブラザーズ SPECIAL」及び「MARVEL VS. CAPCOM 2: New Age of Heroes」は開催されない模様だ。よって、メイントーナメントとして開催されるのは、以下の7タイトルとなる。

・「ストリートファイターV チャンピオンエディション」

・「鉄拳7」

・「ドラゴンボール ファイターズ」

・「ソウルキャリバーVI」

・「SAMURAI SPIRITS」

・「UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r]」

・「グランブルーファンタジー ヴァーサス」

また、オープントーナメントとして、以下の4タイトルが追加されると発表された。

・「Mortal Kombat 11: Aftermath」

・「Killer Instinct」

・「Them's Fightin' Herds」

・「スカルガールズ 2ndアンコール」

以上が現時点で「EVO ONLINE」にて開催されると予告された11タイトルとなる。