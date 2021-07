Koki,への「不謹慎」批判は行き過ぎか　「これで非難されるんだ...」炎上報道に同情論も

木村拓哉さんと工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さん(18)に、同情の声が集まっている。

きっかけとなったのは、2021年7月5日のインスタグラム投稿。Koki,さんは、ルイ・ヴィトンのバッグを手に微笑む写真とともに、土石流の被害を受けた静岡県熱海市を気遣うコメントを掲載した。

こうした写真とコメントの取り合わせが、一部で「不謹慎ではないか」と物議を醸したと、複数のメディアが報じたのだ。その一方で、「これで非難されるんだ...」とKoki,さんに同情するような反応もネット上に相次いでいる。

「これ以上被害が出ませんように祈っています」

話題となったのは、Koki,さんの5日の投稿だ。英語で書かれた「Going to shooting with my coffee and @louisvuitton bag(コーヒーとルイ・ヴィトンのバッグを持って撮影に行ってきます)」のコメントに続けて、日本語で被災地を気遣うコメントが綴られている。

「今日も雨ですね。これ以上被害が出ませんように祈っています」

あわせて掲載された写真には、黒のレザージャケットに身を包み、ベージュのキャンバス地にレザーの縁取りが印象的なルイ・ヴィトンのバッグを抱えたKoki,さんの姿が映っている。

同じ投稿では、コーヒーを飲んでいる姿を撮影されていることに気づいたKoki,さんがはにかむ様子を映した動画と、1枚目と同じシチュエーションで笑顔を浮かべたKoki,さんの写真も公開されている。

このインスタには、ネットの一部で「不謹慎ではないか」との批判が寄せられた。被災地を気遣うコメントと、高級バッグを抱えた写真の温度差に、違和感を抱くユーザーが出ていたようなのだ。

実際、複数のニュースサイトが、今回のKoki,さんの投稿が「(ネットで)炎上した」「大炎上だ」などと伝えていた。