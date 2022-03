「カムカム」傷心のひなたに、るいが歌った「思い出の曲」　ネット涙「三世代を繋ぐ」「感慨深い」

2022年3月9日放送の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(NHK)で、るい(深津絵里さん)がドラマを象徴する楽曲「On the Sunny Side of the Street」を歌唱し、この歌が持つ大きな意味が視聴者の涙を誘った。

「ひなたが、日向の道を歩けますように」

俳優の上白石萌音さん、深津絵里さん、川栄李奈さんが3世代ヒロインを演じる同作。ラジオ英語講座を題材に、100年にわたる家族の物語をハートフルに描く。

※以下ネタバレを含みます。

恋人の五十嵐(本郷奏多さん)にフラれ、ショックで寝込んでしまうひなた(川栄李奈さん)。「ひなたの放つ光が、俺にはまぶしすぎるんだ」という別れの言葉を反芻し、自分が五十嵐を傷つけていたのだと悔やむばかりだ。

そんなひなたを心配する母・るいは食事を持ってひなたの部屋へ行き、優しく「On the Sunny Side of the Street」を歌って聴かせる。「なにそれ」と問うひなたに対し、「ジャズのスタンダードナンバーや。ひなたの名前の由来になった歌や」と説明。初めて聞くエピソードにひなたは「てっきり、お父ちゃんが縁側で日向ぼっこしながら思いついた名前やと...」と戸惑うが、るいは「ちゃうわ」と笑ってツッコミつつ「ひなたが、日向の道を歩けますように」とひなたの背中を押すのだった。