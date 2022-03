ジャガー横田の中3長男、高校入試不合格を6度目報告　「殺してください」インスタで嘆く

女子プロレスラーのジャガー横田さんと医師の木下博勝さんの長男・木下大維志くん(15)が、2022年3月15日にインスタグラムで、高校入試に不合格だったことを報告した。

「頼むから殺してください」

中学3年生の大維志くんは、高校入試の結果をインスタグラムで報告してきた。8日までに5回の不合格を明かしている。

これまでの発表でも、「How many times do I hav to see this shit(何回見なきゃいけない)」「old school hates me(僕は古い学校に嫌われてる)」など、率直な心中を明かしてきた。

15日に公開したのは、「令和4年度入学者選抜 学力検査に基づく選抜(分割後期)合格発表」と書かれた合格者一覧表だ。合格者の受検番号が並ぶ中に、大維志くんが投稿で挙げている番号「4010036 」は掲載されていない。

投稿には、「#4010036 invest fail(取りこぼした) #plzkillme(=please kill me:頼むから殺してください) #killme(殺してください)」とのハッシュタグが添えられている。

コメント欄には、打ちひしがれた様子の大維志くんを励ますメッセージが寄せられている。

「気を落とすな!人生は長い!」

「hey, don't say 'plzkillme'!! it's all in the past!! sleep and forget(『殺してくれ』なんて言うなよ!過去のことだ!寝て忘れろ)」

「両親と相談して今日はゆっくりしてください」