Hey! Say! JUMP薮宏太「誰にも写真撮ろって言えない」→「俺が居るだろ」「撮る？」　「癒される」3ショットに

SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)から移籍したタレントらが所属するSTARTO ENTERTAINMENTが、2024年5月29・30日に京セラドーム大阪でイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」を開催した。

公演期間中の29日、アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」の薮宏太さんの投稿をきっかけに同事務所内のタレントが集結し、Xではファンから喜びの声が上がった。

「優しい人達」「イケメンすぎて惚れてまう」

薮さんは29日、Xで「誰にも写真撮ろって言えないやぶです」と、イベントのハッシュタグ「#WEARE_STARTO」を添えて投稿した。同イベントは4月10日にも東京ドームで開催されていて、その際に多くの所属タレントが集合写真をSNSで公開していたことを受けてのポストとみられる。

薮さんの投稿に、「Kis-My-Ft2」の宮田俊哉さんが「俺が居るだろ!!」、「WEST.」の中間淳太さんが「撮る? 笑」と反応した。

そして中間さんのリプライから約1時間後、薮さんがXで宮田さん、中間さんとの3ショットを公開した。薮さんは「優しい人達 淳太なんてわざわざオレがメイクしてるときに撮るか?って聞きに来てくれた。イケメンすぎて惚れてまう」とのコメントを添えた。

Xユーザーからは「優しい世界に癒されるなぁ みんないい笑顔」「良かったね、藪くん。淳太くんも宮田くんもXで反応してちゃんと撮って 平和な世界で良き良き」「薮ちゃんのつぶやきが救われてる 癒やされる~」「優しい人と優しい人と優しい人のスリーショットで心穏やかになる...」などと書き込まれた。宮田さんも「優しい世界!!」とリプライしている。

宮田さんは30日のイベント終了後、インスタグラムにSTARTOタレントたちと撮影した写真を公開したが、その中には薮さんとの2ショットも。宮田さんは「またみんなで集まってライブやりたいな!」と投稿している。