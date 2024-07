木村拓哉＆工藤静香の娘CocomiとKoki，愛犬との別れ報告　「木村家に来てくれてありがとう」「長生き偉かったぞー！」

俳優・木村拓哉さん(51)と歌手・工藤静香さん(54)の長女でフルート奏者のCocomiさん(23)と次女でモデル・俳優のKoki,さん(21)が2024年7月19日、インスタグラムで愛犬が天国へ旅立ったことを報告した。

「本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー」

Cocomiさんは「15歳!長生き偉かったぞー!木村家に来てくれてありがとう、forever love

ひーじー!天国でおやつ食べまくっちゃえ 寂しいーね」と愛犬との写真を載せ、思いをつづった。

Koki,さんも愛犬との写真を載せ「私が9歳の時からずっと一緒。本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー。Love you forever Going to miss you so much.」と思いを語った。

これらの投稿に対しては、SNSで悼む声があがっている。

「インスタで心配してたから大丈夫かなぁと思ってた...寂しいけど がんばったね」

「お疲れ様でした。虹でみんなと遊んでね」

「ご冥福をお祈りします」

「私も愛犬をお見送りした事があるので悲しさ寂しさがよく分かります」