歌舞伎役者の市川團十郎さんが2024年1月2日にインスタグラムで、子どもたちに渡したお年玉のポチ袋の写真を公開。その袋に記された字の達筆さが話題になっている。

「お年玉どぞ」

團十郎さんはインスタグラムで、「"Otoshi-dama" meaning New Year's kids' allowance For you two(ふたりのためにお年玉)」「お年玉どぞ」と、13歳長女・麗禾さん(市川ぼたん)と、11歳長男・勸玄くん(市川新之助)にそれぞれ、「三枡紋」のお年玉のポチ袋を手渡している写真を公開した。

ポチ袋には「寿 市川團十郎白猿」と記されていたが、左側には直筆でそれぞれ「市川ぼたん様」「市川新之助様」と記されていた。

この投稿に團十郎さんの元には、「團十郎様、達筆」「達筆ですねー。團十郎さんが麻央さんと成田さんに行かれた時に書かれていたお名前もめちゃくちゃ達筆でした」という声が集まっていた。