元「レペゼン」DJまる、DJ社長へのアンサーソングに称賛　「めちゃくちゃセンスいい」「あっぱれ」

DJ集団「レペゼンフォックス」(旧レペゼン地球)元メンバーのDJまるさんが、2025年6月16日にYouTubeを更新。同グループ元リーダー、DJ社長さんの楽曲への「アンサーソング」を公開した。

「やるなら足並み揃えてからにしなよ」

レペゼンフォックスは24年にメンバーが相次いで脱退・解任となり、グループの名前のみが残っている状況だったが、25年6月1日、同年をもってグループを解散することが発表されていた。

DJ社長さんは6月6日、個人のYouTubeで、レペゼンフォックスの解散ライブを12月31日に開催すると発表するとともに、「Waiting for you in DOME」という楽曲を公開。4人のメンバーに捧げる曲だったが、DJまるさんへは「大丈夫... 大丈夫」と歌うにとどまっていた。

そしてDJまるさんが6月16日、YouTubeで「Waiting for me?」という楽曲を公開。DJ社長さんの曲を意識したタイトルとみられる。

DJまるさんは曲の中で「突然『ライブしたい』と みんな『もう居ない』よ? 何したいの?」「やるなら足並み揃えてからにしなよ」など、解散ライブを告知したDJ社長さんをディス。

一方で「1人でPayPayドームで反省して 来てほしい! っていつの日か泣き叫んで 坊主して膝ついて俺の靴ぺろぺろぺーろするなら少しは考えてやってもいいぜ」と、DJまるさんなりの愛情とも思える歌詞もあった。

コメント欄には「レペゼンの良さって本来これなんよ このノリが大事!」「このアンサー曲はめちゃくちゃセンスいいな」「好きだった時の全盛期レペゼンのワクワク感思い出したわ! いいねー!」「レペゼンファンの心の叫びを代弁してくれたようなアンサーやったな。あっぱれ!」などと書き込まれている。