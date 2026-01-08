男子生徒が教師に反抗して暴れる動画が拡散　私立松江西高が謝罪...事案は2年前で「指導等を行い、解決」

教師ともみられる中年男性に対し、生徒とみられる複数の少年が反抗的な態度で机を押し倒したりする様子が映った動画がX上で取り上げられ、波紋が広がっている。

こうした暴力沙汰は、島根県松江市内の私立松江西高校で以前に起きたことだと指摘されている。同校は2026年1月8日、公式サイトに謝罪文を載せ、SNS拡散の事案は24年のことで、すでに関係者への指導を行っているなどと説明した。

荒れた学校を何とかしてほしいと在校生が提供？

教室らしき場所で、名札を下げた中年男性の前に、茶髪の少年2人が立っている。

黒いシャツの少年は、むくれた様子で男性に何か不満を示す。その左横に立った少年は、上着のフードを被って、ネコのように両手を上に出す。黒いシャツの少年は、カメラの方を向き、ほくそ笑んだ。

これに対し、中年男性は、少年らを諭している様子だ。

ところが、少年らは、次々に反抗的な態度に出る。黒いシャツの少年は、何が叫んだ後、「コラー！」と大声を出して、男性の前の机を押してから、右隣の机を押し倒す。左隣の机も倒して、「オイ！」と声を上げる。フードの少年は、黒いシャツの少年の肩に手を回し、「まあまあ」となだめるが、少年は、さらに机を押したり、黒板消しを右手で払い落としたりした。

中年男性は、怒った様子だったが、今度は、フードの少年が「なんだ！」と男性の前の机を押し、「間違いないんだろ～！コラー！」と大声を出していた。

この1分ほどの動画は、1月6日にX上で取り上げられ、松江西高であったことだと指摘された。教室で生徒がイスを蹴飛ばして暴れ、撮った動画はSNSで投稿されたとして、荒れた学校を何とかしてほしいと在校生から提供を受けたと明らかにした。

この動画は、ネット上で拡散する騒ぎになり、その後の8日になって、同校は、「お知らせとお詫び」と題する校長名の謝罪文を公式サイトに載せた。