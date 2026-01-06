溝口勇児氏、栃木県立高校暴行動画に見解「クソダサすぎ」...反撃もできない相手に「イキってパンチ振り回してるガキ」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）のCOOを務める溝口勇児氏（41）が、2026年1月5日に自身のXを更新し、SNS上で拡散されている男子学生によるトイレ内での暴行動画に関して見解を述べた。

動画では、学校のトイレ内とみられる場所で、複数の男子生徒が取り囲む中、ひとりの男子生徒が、無抵抗の男子生徒にパンチやキックを入れる様子が確認できる。

イキってヘナチョコパンチ振り回してるガキ

この動画がインフルエンサーのアカウントに投稿され、SNS上で拡散された。

事案の背景など詳細は明らかではないものの、報道によると、動画は栃木県内の県立高校で撮影されたとみられており、栃木県警は暴行事件として捜査を始めたという。

このような状況の中、溝口氏は自身のXに暴行動画を添付し、次のようなコメントを投稿した。

「反撃もできない気の弱そうな相手に対して、イキってヘナチョコパンチ振り回してるガキも、それを周りでヘラヘラ眺めてるガキどもも、クソダサすぎ」（原文ママ）

「BreakingDown」のCOOを務める溝口氏は、同イベントのオーディションの審査員を務める傍ら、自身も選手として試合に出場している。