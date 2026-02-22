浅田美代子、70歳の誕生日で明石家さんまらと「4時間近くカラオケ店」濃密な時間　「ありがとう。幸せです」

俳優の浅田美代子さん（70）が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの明石家さんまさん（70）と元子役の住吉ちほさん（46）との3ショットを披露した。

「こ、こ、こ、古希〜〜」

浅田さんは、「こ、こ、こ、古希〜〜あちゃ〜！！です」といい、3人で食事をする様子とカラオケを楽しむ姿を投稿。「もう誕生日なんて〜と言ってた私を大好きな仲間、さんまさん、チホちゃん（あっぱれさんま先生）が祝ってくれました」とコメントし、「フレンチそしてカラオケへ」とつづっていた。

カラオケ店では「え？一曲も歌うことなく、喋り倒し、笑い倒し、なんと4時間近くカラオケ店に...」とのことで、「最高に楽しかった濃い〜時間」と振り返った。

最後は「素敵な友達お二人に感謝です」といい、「ありがとう。幸せです」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目はケーキを囲むショットで、浅田さんはブルーまたはグリーン系のトップス、グリーンのスカートを着用。さんまさんはピンクのスウェットにデニムというコーデだった。2枚目では、3人でカラオケを楽しむ姿がとらえられており、笑顔を見せていた。

この投稿には、「皆さん驚く程お若い」「可愛くオシャレな70代」「古希には絶対見えない美代子さん！」「可愛い古希」「いつまでも若々しくてかわいい」といったコメントが寄せられていた。