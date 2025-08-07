「顔面をナイフでぐちゃぐちゃに...」元人気キャバ嬢、「ガチの殺害予告」が届いたと報告

元人気キャバクラ嬢のみゆうさんが2025年8月5日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、殺害予告を受けたと報告した。

本人だけでなく家族にも危害を加えると脅迫

「【緊急動画】殺害予告を受けたので警察にいきました。」と題した動画でみゆうさんは先ほどメールで殺害予告が来たと切り出した。メールには「みゆうの顔面をナイフでぐちゃぐちゃにして殺してやる 家族や友人、子どもの顔には塩酸をかける 午後3時5分にみゆうを殺す 自宅と実家を爆破して殺すから 両親も夫も死ぬな 子どもは誘拐して拷問して地獄を味わわせる 同時刻に放火をする 複数人で殺しに行くから逃げられねぇぞ 覚悟しろ」と書いてあったという。

みゆうさんは「シンプルに怖い」といい、これまでもSNSで誹謗中傷を受けたことはあったものの、「ガチの殺害予告が来たのは私自身初めて」と語った。すぐに弁護士と警察に連絡したところ、「刑事事件で動いたほうが良い」と伝えられたという。続けて「私、別に自分のことやったら良かったんですよ」とし、自身に子どもはいないものの、夫や家族に危害を加えるような脅迫文だったことを踏まえ「こういう奴っていった何なん！？」と激怒した。