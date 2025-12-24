「や、痩せすぎでは！？」　体重195キロ...「M-1」2年連続決勝進出「巨漢芸人」の7年前の姿にX驚き

お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満さんの、7年前の姿が「痩せている」として驚きの声が寄せられ、話題になっている。大鶴さんは身長182センチ、体重195キロのいわゆる「巨漢芸人」だ。

17年時点では体重148キロだった

話題になっているのは、杉並区が制作する広報番組「すぎなみスタイル」だ。2017年から19年まで、ママタルトはたびたびMCとして出演していた。同番組は、ジェイコム東京で放送されているほか、YouTubeでも公開されている。

具体的には、18年6月1日にYouTubeに公開された、大鶴さんと相方の檜原洋平さん が選挙と投票の仕組みについて学ぶ内容の放送回が話題になっている。当時はまだ「大鶴肥満」の芸名で活動していなかったようで、本名の「粕谷明弘」が字幕で紹介されている。

7年前の大鶴さんは、現在も衣装として着ているピンク色のジャケットを着用。一般的な男性を基準にすると「痩せている」とは言い難いが、現在の大鶴さんと比べると、顔周りもお腹周りもスリムだ。

なお、17年10月27日に公開された、ママタルトの2人が心身の活力が低下した状態を指す「フレイル」を学ぶ放送回では、大鶴さんが体重を量る場面も。当時の体重は148キロだった。

Xでは7年前の大鶴さんの姿に、「痩せてるな...」「や、痩せすぎでは！？！！？」「（編注：相方の）檜原も痩せてる！」といった声が寄せられている。また、当時の方が、芸名の由来にもなった俳優の大鶴義丹さんにより似ているといった声も寄せられていた。

ママタルトは、「M-1グランプリ」決勝に24年、25年の2年連続出場。25年大会では9位の結果だった。なお、大鶴さんは公式サイトのプロフィールには体重188キロと記載されているが、12月22日放送のバラエティー番組「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）では195キロと紹介されている。