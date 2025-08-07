J-CAST ニュース

大谷翔平はなぜ三振が増えたのか　二刀流の影響？元巨人打撃コーチが独自分析...「体力的に深みにはまっている」

2025.08.07 17:09
スポーツ班
    プロ野球巨人の元打撃コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年8月6日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）の三振率について独自分析した。

  • 大谷翔平選手（編集部撮影）
  • 大谷の愛犬デコピン（大谷のインスタグラムより）
  • 長嶋茂雄氏との2ショット（大谷のインスタグラムより）
「ミート率を上げれば追い込まれる前に勝負を決めることができる」

    大谷は直近6試合で10個の三振を記録。今シーズンは、7日時点で140個の三振を記録している。

    ドジャース移籍1年目の昨シーズンは、二刀流を封印し打者に専念した。結果、54本塁打をマークし、本塁打王のタイトルを獲得。三振数は162個だった。

    大リーグに移籍してからの最多は、ロサンゼルス・エンゼルス時代の21年に記録した189個だ。

    今シーズン、大谷の三振数はなぜ増えているのか。二刀流の影響はあるのか。

    23年シーズンに、巨人の1軍打撃チーフコーチを務めた大久保氏は、ここ最近の大谷選手の打撃に関して、「三振の数が確かに多い」と切り出し、次のように解説した。

    「大谷選手が初球からミート率を上げる打撃。ヒットを狙う打撃をすれば、もちろん打率が上がる。ミート率を上げる。シンに当てる率を上げれば、小さく振る。当てることをする。ハエを叩くとき、ジッとしてハエ叩きをパチッと当てる状態。ホームランは打てないが、正確にハエを叩ければ、大谷選手なら（内野手の）間を抜けていく。そうすれば、追い込まれる前に勝負を決めることができる」

    そして、周囲から求められている大谷の打撃について言及した。

「大谷選手はとにかく初球からホームランを狙う」
