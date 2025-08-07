KAT-TUN「ラストライブ」出るか出ないか...　赤西仁、ズバリ明言「やっぱり？！笑」「すっきりした」の声

シンガーソングライターの赤西仁さんが2025年8月7日にXで、元所属先であり解散したばかりのアイドルグループ「KAT-TUN」が開催発表したライブについて、自身の出演有無の予定を明かした。

「Break the KAT-TUN」11月開催へ

KAT-TUNは01年に結成され、その時点では赤西さん・田口淳之介さん・田中聖さん・亀梨和也さん・上田竜也さん・中丸雄一さんの6人組だった。10年に去った赤西さんをはじめ脱退者が続き、近年は3人体制で活動していたものの、25年3月31日にグループ解散。一方で「メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作る」とも予告されていた。

8月7日になって、KAT-TUNの事務所「STARTO ENTERTAINMENT」公式サイトを通じて、「Break the KAT-TUN」と題したライブを11月8日にZOZOマリンスタジアム（千葉市）で開催すると発表された。

Xでは、脱退したメンバーも出演する可能性があるのではないかと期待する反応も少なくない。しかし、赤西さんは「JIP's」こと自身のファンに向けて、

「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」

と明言した。投稿を受けてXでは、「やっぱり？！笑 そうなってかなぁとは思いつつめっちゃ期待してしまってた！！！」「お知らせ助かりますw」「残念な気持ちとすっきりした気持ち」「まぁラストライブは最後まで残った3人がやるべきだもんなーでも見たかったな」「そのうち共演とかあったら嬉しい」といった声が上がっている。