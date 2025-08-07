最高気温35度以上の予報でリモート勤務...商社の取り組みにX称賛　「健康より大事な業務なんて」導入した代表の思い

食品を中心とした商品の輸出入をする商社・三幸貿易（東京都中央区）が2025年8月6日に公式Xで、最高気温35度以上の予報が出た日には「基本的に出勤停止」にすることにしたと報告した。5日には群馬県伊勢崎市で観測史上最高気温の41.8度を記録するなど、全国的に危険な暑さが続いている。そのなかでの取り組みに、Xでは賞賛の声が相次いでいる。

どうしても出社が必要な業務も「なるべく少ない人数で」

三幸貿易のXは、「あまりに暑すぎるので、弊社は最高気温が35℃を超える予報の日は基本的に出勤停止としました」と報告。「元々リモート主体でしたが、出勤日も全て無し。出荷業務など、どうしても必要な業務だけ最低限の出社で回します」と説明し、「健康より大事な業務なんてありませんので」と伝えた。

この投稿は注目を集め、7日時点で7000超の「いいね」が付き、「こういう臨機応変な判断が出来る企業がもっと増えて欲しい」「リモートが可能ならこれが一番だと思う」「素晴らしすぎる...！」「すごくいい会社だ...」といった賞賛の声が寄せられた。

7日にJ-CASTニュースの取材に応じた三幸貿易の代表は、この取り組みはXに投稿した6日から始めたと説明。6日は代表のみが出社、7日は全員がリモート勤務をしたという。

導入経緯について代表は、次のように話した。

「通勤途中に救急車で運ばれる方、ずいぶん見るんですよ。それにXでも、熱中症で倒れたという話がたくさん出てきます。我々としては、会社に来るために倒れるなんていうのは、あってはいけないことだと。そもそもこんなに暑いなか、無理して（会社に）行く必要はないんじゃないかと考えました」

代表によると、コロナ禍の時期にリモート勤務環境を整備し、100％リモート勤務をしていたことがあったという。

「その時の体制に戻そうかなと思いまして。ただ、恒久的にやる必要はないので、まずは35度の予報が出た時に、無理して来なくていいよ、どうしても来なきゃいけない用事がある場合は、仕事の割り振りをして、なるべく少ない人数で回そうよという話にしました」