「お盆で帰省」普通列車ならどこまで行ける？　東京駅から東海道線、中央線、東北本線...意外と遠くまで

お盆の時期は、新幹線や特急に多くの人が押し寄せる。当然ながら、満員の列車が多い。そこで、それほど遠くではないところに帰省するのなら、普通列車を使ってみるのもひとつの案だと思われる。

近年の普通列車は、加減速性能も向上し、それにより速達性が向上している。普通列車でも、それなりに速い。

そこで、普通列車で帰省してもそれほど違和感がない場所はどのあたりか、現実的に帰省で使えるのかを考えてみたい。

東京駅を朝9時前後に出発し、到着地でも無理のない時間に収まる範囲内で紹介する。

9時台に出発、大阪は18時過ぎるけど

東京駅を平日9時16分、土休日9時20分発の普通列車に乗ると、熱海には11時06分に着く。11時14分に熱海を出発すると、静岡に12時30分、浜松には13時43分に到着する。

このあたりは無理のない時間帯だと考えられる。

だが、もう少し先に行けるのではないだろうか？

浜松で13時46分発に乗り継ぎ、14時21分に豊橋に着く。そこから快速に乗り、15時28分には名古屋に到着する。

乗車券だけで乗り継いで行っても、それなりに早く名古屋に着くと考えられるのではないだろうか。ちなみにこの先を乗り継いでいくと、大阪には平日は18時13分、土休日は18時12分に着く。

大阪だと現実的ではないが、浜松や名古屋だとそれほど時間はかからない上、静岡だと現実的な選択肢としてありうる時間ではないか、と考える。

なお、この場合は交通系ICカードは使用できず、紙のきっぷを購入することが必要だ。乗車券だけでも指定席券売機で購入できる。

中央線方面はどうか。平日なら東京を9時17分に出発する快速は、10時29分に高尾に着く。土休日なら9時20分発で10時28分着だ。そこから平日なら10時40分、土休日なら10時45分高尾発に乗る。甲府には平日は12時21分着、土休日は12時22分に到着する。甲府は結構近いのではないか？

さらにその先、小淵沢には13時14分に着く。ここで14時05分発に接続し、松本には15時19分に到着する。松本までなら可能性としてありで、甲府は現実的と考えられる。甲府や松本なら、交通系ICカードで行くことができる。