「万引き家族」窃盗重ね、刑罰は「重い結果でした」　被害のコンビニ店がXで報告「必ず捕まります」

子どもを使った悪質な万引きを重ね、その結果としてカップルが重い刑罰を科せられたとして、被害に遭った広島県内のコンビニ店が、「必ず捕まります」などとXで訴えている。

店には、国の被害者等通知制度を使って、検察から結果が郵送されてきたという。どんな被害の状況だったのか、店の関係者に取材して聞いた。

「子供も使ってたのが本当に有り得なくて...」

今回の万引きについては、広島県内のコンビニ店が2025年8月6日、X上で報告した。

広島地検の公判担当から、カップルの刑罰確定の結果が郵送で届いたとして、その封筒の写真を投稿した。店では、結果について送付を希望していたという。

「中身や内容は言えませんが、多数のお店でしていたのもあり重い結果でした。万引きは窃盗罪です。現行犯じゃなくても捕まります。必ず捕まります。捕まえます」

店では、こう書いて、商品を盗むことを軽く考えてはいけないと訴えている。

この投稿は、5万件以上の「いいね」が集まり、検察から通知が来ることも関心を呼んでいる。

店はその後、被害に遭った商品について、カップルを担当した国選弁護士を通して賠償してもらったとも報告した。

被害については、店は2月27日、「本当に腹立つ出来事」があったとして、近いうちに報告したいとX上で明かしていた。そして、5月29日になって、「ご報告＆注意」と題して、腹が立つ出来事を説明し、小学生や未就学児の子どもを使って万引きしていたカップルがいたと明かした。近隣の店でも、万引きを重ねていたといい、別の店で見つかって警察に捕まったという。

「子供も使ってたのが本当に有り得なくて腹が立ってました！」と怒りを露わにし、続く投稿では、「親には本当に猛省して欲しい」「どんな理由があるにせよ許せないです！」などとつづっている。店では、防犯カメラの映像を見て、その犯行ぶりに驚いたという。