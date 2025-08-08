児童労働に配慮した原料使う「ブラックサンダー」、製造会社は全商品で取り組み完了　今後の展開は？

人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」が社会課題に取り組んでいるとSNS上で話題になっている。同商品の原料は、児童労働問題に配慮した「カカオ原料」を使用していると公式サイトで説明されている。この取り組みを称賛する声が相次いだ。

じつは、製造販売会社の有楽製菓（東京都小平市）は、ブラックサンダーを含めた全てのチョコレート商品でも上記の取り組みを行っている。2024年には、同社が使う全てのカカオ原料を切り替えたと報告している。同社の経営品質部に、経緯や今後の対応など、詳しい話を聞いた。

予定より1年早く全商品を「スマイルカカオ」に切り替える

SNS上で話題になったのは2025年8月5日ごろだ。注目を集めたXの投稿は、有楽製菓はカカオ豆の生産国の児童を搾取しない道を選んだため、チョコレートを買うときは同社のブラックサンダーを購入する、という内容だ。

この投稿は8月7日時点で5万件以上の「いいね！」を集め、「知らなかった」「ますます好きになりました」「賛同します」「そんな企業努力があったとは...」などと絶賛する声が相次いだ。

有楽製菓の公式サイトによれば、主に西アフリカ諸国で生産される「カカオ豆」は、その生産のために多くの子どもが働いている。この問題を解決するために、児童労働の撤廃に取り組むカカオ原料「スマイルカカオ」への切り替えを行っている。

同社は、こうした取り組みを「スマイルカカオプロジェクト」と呼んでいる。スマイルカカオの仕組みは、同社が購入するカカオ原料にプレミアム（支援金）を上乗せして購入することでカカオ農園に還元される、というものだ。

「スマイルカカオプロジェクト」を始動したのは19年。ブラックサンダーのスマイルカカオ率100％を22年に達成した。同社は25年までに全てのチョコレート商品をスマイルカカオに切り替える方針を掲げていたが、目標よりも1年早く達成したという。