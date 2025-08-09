ソフトバンク、ドコモが店頭の「事務手数料」1000円近く値上げ　ウェブ手続きの場合は？auの動向は？

通信会社で新しい電話番号を入手したり、スマホを機種変更したりする時、手続きに際して「手数料」の存在は気になるものだ。

この手数料が、2025年8月から9月にかけて改定される。実に1000円ほどの値上げになる。「値上げラッシュ」の波はスマホ買い替えの事務手数料にも及んできた。

ソフトバンク、Wwb手続きが無料→3850円に

7月18日、ソフトバンクは「各種手数料などの改定について」というタイトルのプレスリリースを配信した。

これによると、8月20日からソフトバンク、ワイモバイル、LINEMO（ラインモ）の新規契約や機種変更、SIM再発行等にかかる手数料が値上げされる。

具体的には、これまで新規契約の場合などは店頭手続きでは3850円、Web手続きでは無料という価格設定だったものが、改定後は店頭4950円、Web3850円に変更される。機種変更でも同額だ。

この価格改定の理由について、ソフトバンクは「物価高騰に伴う各種費用の上昇をはじめとする昨今の状況を踏まえ」値上げするとしている。

それまで無料だったWeb手続きでは3850円もの手数料が設定されてしまっただけに、Xでは「Webでの手続きは徹頭徹尾ユーザーが手を動かすのに、なぜ手数料？」「意味不明」「どういうコストがかかっているのか、具体的に知りたい」と酷評されてしまった。