J-CAST ニュース

初音ミクら3DCGライブで「銀テに異物混入」指摘、釘・ビスの目撃談も　主催者は事実関係調査中

2025.08.12 18:08
エンタメ班
   国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」の公式Xが2025年8月12日、大阪公演について「銀テープに異物が混入した可能性」が指摘されたとして、事実関係を調査していると発表した。

   現時点での結論として「キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低い」などと説明している。

  • 国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」リリースより
  • Xユーザー・顧問P（＠komonpf）さんの投稿より
  • 国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」リリースより
  • 国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」リリースより
  • 「初音ミク『マジカルミライ』」公式X（＠magicalmirai）より
  • 国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」リリースより
「銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論」

   公式Xは「【マジカルミライ 2025　大阪公演に関するお詫びとご報告】」として、「皆様にご心配とご不安をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と投稿した。続けて、

「ライブ演出で使用いたしました銀テープに異物が混入した可能性があるというご指摘につきまして、使用したキャノン砲の内部などを調査し、検証を行なっております。

なお、キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論に至っております」

と状況を報告。「引き続き事実関係を確認すべく調査を進めておりますが、まずは現状の調査状況をご報告いたします。進展があり次第、改めてご報告させていただきます」ともいい、下記のように伝えた。

「皆様に安心してイベントをお楽しみいただけるよう、運営一同、状況の把握に努めてまいります。今後ともマジカルミライをよろしくお願い申し上げます」
初音ミクらの3DCGライブで...ペンライト直撃も？
