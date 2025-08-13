元NPB助っ人投手、韓国リーグ「開幕15連勝」新記録達成...地元メディア驚愕「歴史的シーズン」

2024年シーズンまで日本で活躍し、今は韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファイーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）が、25年8月12日に行われたロッテジャイアンツ戦で、開幕15連勝の韓国プロリーグ新記録を達成した。

「ハンファのポンセは現代の先導者」

先発のマウンドに上がったポンセは、最速157キロで、7回3安打無失点9奪三振の好投。チームは2－0で勝利し、ポンセは開幕から無傷の15勝目を飾った。

ポンセは今シーズン23試合に先発し、いまだ負けなしだ。勝利数（15勝）、防御率（1.61）、奪三振（202個）は、いずれもリーグトップの数字で、シーズンMVPの最有力候補に挙がっている。

米カリフォルニア州出身のポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツを経て、21年オフに日本ハムに移籍した。日本ハムでは先発投手として2年間プレーし、通算7勝10敗だった。

23年オフに自由契約となり、楽天に移籍。24年シーズンは15試合に登板して3勝6敗、防御率6.72だった。日本では計3年間プレーし、通算10勝16敗、防御率4.54。

24年オフに活動の場を韓国に求め、ハンファイーグルスに移籍した。今シーズンから韓国プロリーグでプレーしている。

KBOリーグ1年目から無双を続けるポンセ。地元スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ハンファのポンセは現代の先導者...20勝・奪三振の新記録に挑戦」とのタイトルで記事を公開した。