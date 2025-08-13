ポメラニアンがクマ撃退、実は朝食とられて怒り心頭？　カナダ報道にX衝撃「強すぎるwww」「無事で良かった」

カナダ南西部の民家に侵入したクロクマを、体重2.7キロほどの小さなポメラニアンが追い払ったというエピソードを現地メディアが報じ、日本のXユーザーの間で驚きを集めている。

開いたドアから入り...犬に追われて逃げるクマ

話題となっているのは、カナダの民放テレビ局「Global Television Network」（コーラス・エンターテインメント）のニュースサイト「Global NEWS」が日本時間2025年8月8日に公開した記事だ。記事タイトルは、「『威勢のよい』6ポンドのポメラニアンが、ウェストバンクーバーの住宅からクロクマを追い払った（'Feisty' 6-pound Pomeranian chases black bear from West Vancouver home）」。6ポンドは約2.7キロだ。

実際の動画を交えて報じられたところによると、ポメラニアン「スカウト」の飼い主であるケイラ・クライネさんが暑さをしのぐため家のドアを開けていた時、隣接する林からフェンスを壊すようにしてクマが現れ、そのまま家の中に入ったという。

クマが台所でスカウトの朝食を食べ始めると、突如としてスカウトが別の部屋から駆けつけ、慌てるクマを吠えたてた。後ろに続いたケイラさんが呼び止めようとするも、2頭は勢いよく家を飛び出し、クマは逃げ去っていったとのこと。