J-CAST ニュース

ポメラニアンがクマ撃退、実は朝食とられて怒り心頭？　カナダ報道にX衝撃「強すぎるwww」「無事で良かった」

2025.08.13 17:41
社会班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   カナダ南西部の民家に侵入したクロクマを、体重2.7キロほどの小さなポメラニアンが追い払ったというエピソードを現地メディアが報じ、日本のXユーザーの間で驚きを集めている。

  • 写真はイメージ
    写真はイメージ
  • ケイラ・クライネさんの愛犬・スカウトのインスタグラム（＠scout.thebrave）より
    ケイラ・クライネさんの愛犬・スカウトのインスタグラム（＠scout.thebrave）より
  • 写真はイメージ
  • ケイラ・クライネさんの愛犬・スカウトのインスタグラム（＠scout.thebrave）より

開いたドアから入り...犬に追われて逃げるクマ

   話題となっているのは、カナダの民放テレビ局「Global Television Network」（コーラス・エンターテインメント）のニュースサイト「Global NEWS」が日本時間2025年8月8日に公開した記事だ。記事タイトルは、「『威勢のよい』6ポンドのポメラニアンが、ウェストバンクーバーの住宅からクロクマを追い払った（'Feisty' 6-pound Pomeranian chases black bear from West Vancouver home）」。6ポンドは約2.7キロだ。

   実際の動画を交えて報じられたところによると、ポメラニアン「スカウト」の飼い主であるケイラ・クライネさんが暑さをしのぐため家のドアを開けていた時、隣接する林からフェンスを壊すようにしてクマが現れ、そのまま家の中に入ったという。

   クマが台所でスカウトの朝食を食べ始めると、突如としてスカウトが別の部屋から駆けつけ、慌てるクマを吠えたてた。後ろに続いたケイラさんが呼び止めようとするも、2頭は勢いよく家を飛び出し、クマは逃げ去っていったとのこと。

「獰猛な守護者の魂が宿っている」
続きを読む
1 2
全文表示
カナダ
クマ
ポメラニアン
姉妹サイト