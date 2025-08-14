高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　ゴタゴタの広陵高校辞退、「寮至上主義」見直す時期だ

筆者は野球観戦が好きだ。大リーグもいいが、夏の甲子園高校野球もいい。ところが、現在甲子園で開催中の第107回全国高校野球選手権大会でとんでもない事件があった。2025年8月10日、生徒間の暴力事案が判明した広陵（広島）が出場辞退した。甲子園開幕後に参加校が不祥事を理由に大会途中で辞退するのは、春夏を通じて史上初だ。

連帯責任をとらせなかったのはよかったが

広陵の一部生徒の暴力は大会前に発覚していたが、かつての連帯責任という形でなく、広陵は甲子園に参加していた。これは高野連も了解済みで、組織的事件といえないので連帯責任をとらせなかったのはよかったが、事件は世間にはあまり知らされず、被害者からは隠蔽体質と思われていた。その後被害者関係者からのSNSで暴力事件の実態が明らかにされるとともに新たな事件も発覚して、広陵は1回戦勝利にも関わらず、出場辞退に追い込まれた。

暴力は如何なる理由でも許されない。野球に限らずスポーツには暴力事件がつきものという。いわゆる体育会系の閉鎖性や上下の主従関係が、暴力事件を誘発し顕在化しにくくなっている。なお、暴力では決してスポーツは上手くならない。

今回の件でも起きたが、スポーツ部専用の寮はずっと同じ集団で生活し逃げ場がない。しかし、寮の監視は完璧には行えない。