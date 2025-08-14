「ほっかほっか亭」公式X「まだあるんだ！！」に悲しみ　「ないはずがないんです、、探せばきっとあります」

持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」公式Xが2025年8月13日、同チェーンをめぐる世間の声に悲しみをつづった。

「ほっかほっか亭ってまだあるんだ！！！」に困惑

ほっかほっか亭は13日、一般ユーザーによる「ほっかほっか亭ってまだあるんだ！！！」との投稿を引用し、「まだ・・・？」と投稿。瞳を潤ませた絵文字を添え、悲しみを示した。

その後の投稿では、「【お願い】街の台所 ほっかほっか亭がある場所を教えてください...」と呼びかけ、ほっかほっか亭の誕生のきっかけを紹介した。

「昭和51年。当時、お店で販売されていたお弁当は、冷めているのが当たり前。電子レンジはそれほど普及しておらず、誰もが冷たいお弁当を食べている時代。もちろん、ほっかほっか亭の創業者もその1人でした」

「真冬のある日、発泡スチロールのケースの中で保管されていたお弁当を買った時 ほんのりあたたかかったことに、喜びとうれしさを感じました。この感動をできるだけ多くの方へ届けたい─。その思いが、『ほっかほっか亭』誕生のきっかけとなったのです」

昭和51年(1976年)の第1号店誕生から49年、「みなさんもご存知の通り、ほっかほっか亭は色々なことがありました」ともした。