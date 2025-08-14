【バスケ男子】日本代表は「帰化選手に過度に依存」、韓国メディアがアジア杯「敗因」指摘...レバノンにまさかの大敗

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年8月13日、バスケットボール男子日本代表の特集記事を公開し、FIBAアジアカップ2025準々決勝進出決定戦に敗れた日本代表の敗因を「帰化選手に過度に依存した」と指摘した。

「韓国に敗れたレバノン、日本に衝撃の勝利」

アジアカップ準々決勝進出決定戦が13日にサウジアラビア・ジッタで行われ、世界ランキング21位の日本が、同ランキング29位レバノンと対戦し、73－97の大敗を喫した。

日本は序盤リズムに乗れず、第1クオーターは19－23。第2クオーターにはミスから失点につながる場面もあり、41－53で前半を折り返した。

後半に入っても点差が縮まらず、結局、24点差をつけられての黒星で、準々決勝進出はならなかった。日本に勝利したレバノンは、15日に行われる準々決勝で、ニュージーランドと対戦する。

今回のアジアカップは、韓国が決勝トーナメントに進出したこともあり、地元メディアの注目を集めている。

韓国メディア「OSEN」は、「韓国に敗れたレバノン、日本に衝撃の勝利」などのタイトルで記事を展開。レバノンは予選リーグで韓国に敗れ、グループC3位で準々決勝進出決定戦に進出した。